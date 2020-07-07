Женщина пострадала при падении торговой палатки в Подмосковье

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Сильный ветер стал причиной падения торговой палатки в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС.

"На Новотушинской улице в Красногорске из-за сильного ветра опрокинулась торговая палатка. В результате пострадала женщина", – рассказал источник информагентства в экстренных службах.

Пострадавшую госпитализировали.

В Москву пришла грозовая погода, которая обусловлена влиянием теплого сектора антициклона. Синоптики не исключали, что в отдельных случаях могут образовываться смерчи.

