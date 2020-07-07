Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:34

За два дня в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 18 миллиметров осадков может выпасть вечером во вторник, 7 июля, в отдельных районах Москвы и Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня прогнозируем, что по западу Московской области и даже по северо-западу Москвы пройдут осадки от 5 до 18 миллиметров. Месячная норма – 95 миллиметров. Завтра, по предварительным расчетам, осадки тоже начнутся во второй половине дня", – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, более точная информация на среду, 8 июля, будет доступна утром того дня в связи с тем, что прогностическая ситуация остается сложной, погода слишком переменчива.

В Москве до утра среды, 8 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Воздух может прогреться до 33 градусов.

Помимо этого, на столицу надвигается гроза с сильным ветром. Вечером 7 июля прогнозируются ливни, грозы, местами сильные, высокая вероятность града, шквала, смерча.

Москвичей предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать