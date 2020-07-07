За два дня в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 18 миллиметров осадков может выпасть вечером во вторник, 7 июля, в отдельных районах Москвы и Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня прогнозируем, что по западу Московской области и даже по северо-западу Москвы пройдут осадки от 5 до 18 миллиметров. Месячная норма – 95 миллиметров. Завтра, по предварительным расчетам, осадки тоже начнутся во второй половине дня", – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, более точная информация на среду, 8 июля, будет доступна утром того дня в связи с тем, что прогностическая ситуация остается сложной, погода слишком переменчива.

В Москве до утра среды, 8 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Воздух может прогреться до 33 градусов.

Помимо этого, на столицу надвигается гроза с сильным ветром. Вечером 7 июля прогнозируются ливни, грозы, местами сильные, высокая вероятность града, шквала, смерча.

