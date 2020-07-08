Москвичи смогут отдохнуть несколько дней от жары – синоптики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве температура воздуха нормализуется 9 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, горожан ждет комфортная погода с дневной температурой 18–23 градуса в течение двух дней.
"В четверг уже будет облегчение. Ночная температура будет от 9 до 14 градусов, дневные температуры – от 18 до 23 градусов. Конечно, температура понизится более чем на 10 градусов, но она придет в свою норму. Два дня мы сможем передохнуть от жары. Это будет лето в московском исполнении, таким оно должно быть", – рассказал Вильфанд ТАСС.
Он отметил, что 11 и 12 июля температура воздуха вновь начнет повышаться.
Вечером 7 июля в городе прошли сильные дожди и град. Кроме того, местами прогремели грозы, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Как отметили в пресс-службе МЧС, наибольшее число упавших деревьев пришлось на Северо-Западный и Северный административные округа.
4 июля в результате неблагоприятной погоды в Москве и Подмосковье было повалено 50 деревьев. Об этом сообщал представитель экстренных служб.
В результате непогоды в Красногорске женщина пострадала при падении торговой палатки. Пострадавшая была госпитализирована.
Пассажирам метро и МЦК раздавали воду из-за жары в Москве
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