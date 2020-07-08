Городские службы Москвы переведены в повышенную готовность из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра, ливня и грозы в среду, 8 июля. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12:00 до 3:00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он пояснил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.

"Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", – сказал заммэра.

Также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, объектов транспорта и торговли, рекламных конструкций.

В связи с прогнозируемой непогодой москвичам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Если выехать на машине все же придется, водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге. Автомобили нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов просят укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Утро": МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

В Гидрометцентре спрогнозировали наступление необычного климатического явления – "температурного градиента". Явление связано с прохождением холодного воздушного фронта. Так, разница между температурой в отдельных районах области может составить до 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха нормализуется 9 июля. По его словам, горожан ждет комфортная погода с дневной температурой 18–23 градуса в течение двух дней. В то же время 11 и 12 июля температура воздуха вновь начнет повышаться.