МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дождь, гроза и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду ожидаются в Москве 8 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода будет сохраняться с 10:00 до 21:00. В связи с этим спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Если же выехать на автомобиле все же придется, следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге. Автомобили нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходов просят укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Москвичей призывают быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
Вечером 7 июля в городе прошли сильные дожди и град. Кроме того, местами прогремели грозы, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, наибольшее число упавших деревьев пришлось на Северо-Западный и Северный административные округа.
В Гидрометцентре спрогнозировали наступление необычного климатического явления – "температурного градиента". Явление связано с прохождением холодного воздушного фронта. Так, разница между температурой в отдельных районах области может составить до 15 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха нормализуется 9 июля. По его словам, горожан ждет комфортная погода с дневной температурой 18–23 градуса в течение двух дней. В то же время 11 и 12 июля температура воздуха вновь начнет повышаться.
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