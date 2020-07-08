Повышенный уровень погодной опасности в Москве продлили до четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлен до утра четверга, 9 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. В городе ожидаются дождь, гроза и усиление ветра при грозе. Период предупреждения – до 9:00 9 июля.

В Московской области период предупреждения действует до 18:00 9 июля.

Из-за непогоды городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Мэрия города рекомендовала закрыть летние веранды. Владельцев веранд попросили укрепить все конструкции и закрыть зонты.