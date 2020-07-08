Мэрия Москвы рекомендовала закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мэрия Москвы рекомендовала закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент торговли и услуг.

По прогнозам, 8 июля в Москве ожидаются дожди с грозами, скорость ветра в порывах вырастет до 30 метров в секунду.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – заявили в департаменте.

Владельцев веранд попросили укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков рассказал, что городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автомобили нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.