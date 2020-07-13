Синоптик рассказал, когда в столицу вернется теплая погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24, когда в столицу вернется тепло. Он отметил, что ближайшие дни столицу ждет настоящее наводнение.

"Потепления стоит ожидать в конце недели. До пятницы будет еще прохладно, но на выходных температура войдет в норму. Ожидается до 20-25 градусов тепла, а дожди приобретут незначительный локальный характер", – заявил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что со вторника начнутся сильные ливни, которые могут привести к подтоплениям.

"Во вторник, особенно в вечерние часы, будет настоящий потоп. За сутки может вылиться 50 литров осадков на каждый квадратный метр. Особенно с 15:00 до 21:00 пройдут самые сильные ливневые дожди, но без града, без гроз. Это однозначно приведет к затоплениям, особенно в низинах и там, где слабые ливневки", – считает эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе заполярной погоды в столичный регион.

По словам специалиста, со вторника в Москве и области ожидаются сильные дожди и понижение температуры.

"Во вторник – очень облачная погода и сильные дожди. По предварительным расчетам, дожди будут во второй половине дня. Будут заметные, очень интенсивные ливни, и они уже не будут прекращаться ни ночью, ни в среду", – заявил Вильфанд.

По данным синоптика, 15 и 16 июля температура воздуха будет варьироваться от 14 до 19 градусов.

"Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга", – пояснил Вильфанд.

Кроме того, дожди будут сопровождаться усилением ветра. Вильфанд посоветовал москвичам одеваться по погоде.