Огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде. Его площадь эксперты оценивают в 1 270 квадратных километров. Такой размер сравним с территорией Санкт-Петербурга.

Айсберг откололся от шельфового ледника Бранта, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Процесс начался более десяти лет назад. Тогда на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. И уже в этом январе одна из самых крупных расщелин начала активно расти: ее протяженность увеличивалась на километр в сутки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.