Неизвестный с кофтой на лице и носками на руках ограбил магазин в Кемерове

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Неизвестный похитил из кассы магазина в Кемерове лоток с деньгами. Об этом говорится на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел в магазине на бульваре Строителей. Продавец сообщила, что в помещение зашел неизвестный мужчина с кофтой на лице и носками на руках. Злоумышленник прошел в кассовую зону, забрал лоток с выручкой на сумму около пяти тысяч рублей, после чего скрылся.

Позднее на территории у магазина был обнаружен выброшенный в снег лоток из кассы. Мужчину оперативно задержали. Он был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов: злоумышленник скотчем связал работницу магазина и начал требовать деньги, однако получил отказ и скрылся. Разбойное нападение удалось раскрыть по горячим следам.

