Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:18

Неизвестный с кофтой на лице и носками на руках ограбил магазин в Кемерове

происшествия регионы

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Неизвестный похитил из кассы магазина в Кемерове лоток с деньгами. Об этом говорится на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел в магазине на бульваре Строителей. Продавец сообщила, что в помещение зашел неизвестный мужчина с кофтой на лице и носками на руках. Злоумышленник прошел в кассовую зону, забрал лоток с выручкой на сумму около пяти тысяч рублей, после чего скрылся.

Позднее на территории у магазина был обнаружен выброшенный в снег лоток из кассы. Мужчину оперативно задержали. Он был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов: злоумышленник скотчем связал работницу магазина и начал требовать деньги, однако получил отказ и скрылся. Разбойное нападение удалось раскрыть по горячим следам.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать