Женщину задержали за ограбление 88-летней москвички

Фото: ГУ МВД России по Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в ограблении пожилой жительницы столицы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

К правоохранительным органам обратилась 88-летняя женщина с заявлением о краже в квартире на Рязанском проспекте. Она рассказала, что получила звонок от двух незнакомых женщин, которые представились сотрудницами государственного органа и сообщили о необходимости поменять старые купюры на новые из-за грядущей денежной реформы.

"Находясь в квартире, одна из незнакомок отошла на кухню за стаканом воды, другая попросила пенсионерку принести одну купюру для того, чтобы переписать номер. Вернувшись с деньгами, заявительница увидела, как женщина с кухни прошла к сумке с имуществом и открыла ее. Потерпевшая сделала ей замечание и попыталась прогнать из комнаты, однако неизвестные толкнули пенсионерку, выбежали из квартиры и скрылись в неизвестном направлении", – рассказал Васенин.

Общий материальный ущерб составил 380 тысяч рублей. Одна из подозреваемых была оперативно задержана, ей оказалась 27-летняя приезжая, ранее судимая за аналогичное преступление. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее полиция задержала мужчину, который с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина в Санкт-Петербурге. Разбойное нападение удалось раскрыть по горячим следам. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов: злоумышленник скотчем связал работницу магазина и начал требовать деньги, однако получил отказ и скрылся.

