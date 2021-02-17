Эксперт по безопасности рассказал, как вести себя при попытке ограбления на улице

В московском районе Люблино за один вечер мужчина совершил нападения на нескольких женщин с целью ограбления. Под угрозой расправы он требовал снять ювелирные украшения и перевести деньги ему на карту. Подозреваемого задержали по горячим следам. Рассказываем подробности произошедшего и объясняем, как себя вести в случае нападения на улице.

Хватал за шею и вымогал деньги

Сразу три женщины в возрасте от 19 до 36 лет заявили в полицию о нападении в районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД 15 февраля. Каждая из женщин рассказала, что на пути к дому сзади подходил неизвестный мужчина и хватал за шею. Мужчина требовал отдать ювелирные украшения и перевести деньги на карту. Двум женщинам удалось оказать сопротивление, вырваться и убежать от нападавшего. Третья потерпевшая перевела на счет злоумышленника небольшую сумму денег, после чего он скрылся.

24-летний подозреваемый был задержан правоохранительными органами по горячим следам.





из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Совхозной улице. Установлено, что задержанный на протяжении вечера следил за женщинами для совершения противоправных деяний.

Момент слежки преступника за одной из женщин зафиксировала видеокамера на подъезде. На кадрах видно, как женщина заходит в подъезд дома и через пару секунд мужчина резко забегает за ней, успев захватить еще незахлопнувшуюся дверь. Позже мужчина выходит из подъезда.

После поимки подозреваемого выяснилось, что он официально не работает. На допросе он признался, что за вечер подошел к четырем женщинам, однако сообщил, что физическую силу к ним не применял и деньги не требовал, а только "спрашивал". "Приблизительно с 23:00 по 01:00 подходил к местным гражданкам и спрашивал, есть ли с собой в наличии деньги", – рассказал подозреваемый.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на преступление и грабеже. Подозреваемый заключен под стражу, проводится расследование.

Что делать, если на улице на вас напали?

Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал в диалоге с Москвой 24, что до 90% случаев опасности можно избежать, просто не допустив их в свою жизнь. Специалист рекомендует внимательно изучить свой район и определить места, где лучше не ходить поздно вечером, особенно женщинам и детям.





Михаил Макеев эксперт по безопасности и выживанию Если есть возможность, нужно просить кого-то вас встретить. Если женщина передвигается одна по местности, где потенциально кто-то может напасть, у нее должны быть средства первичной самообороны.

Макеев рекомендует носить с собой газовый перцовый баллон, который продается в оружейных и туристических магазинах. Но сначала необходимо научиться им пользоваться. Можно выйти в лесопарковую зону, где нет людей, и проверить, как он работает, насколько выпускает струю, советует эксперт.

"Любое средство безопасности должно быть всегда с собой и должно извлекаться максимально быстро. Если женщина уже идет в опасном районе, то баллончик должен быть в руке, а рука – в кармане. Женщина должна быть готова к его применению", – подчеркнул Макеев.

Если баллона нет под рукой, не нужно паниковать, отмечает эксперт. Это вызовет агрессию и сопротивление со стороны нападающего, что еще сильнее усугубит ситуацию. Необходимо успокоить психику злоумышленника, а затем нанести удар.





Михаил Макеев эксперт по безопасности и выживанию Надо наигранно показать лояльность к человеку и в самый неожиданный момент ударить нападавшему в область паха ногой, коленом, каблуком, локтем. Затем бежать и кричать.

"И кричать не "помогите-спасите", а "пожар, горим". Как показывает практика, люди активнее реагируют именно на такие призывы о помощи, – рассказал Макеев. – Даже нападавший не хочет подвергать риску свою жизнь. Когда он понимает, что ему дают достойный отпор, он скорее уйдет. Ему проще найти более доступную жертву".

Кроме того, специалист по безопасности отметил, что не стоит в подобных ситуациях убегать в подъезд своего дома. Это может стать ловушкой, в которой злоумышленнику будет проще реализовать свой замысел. В любом случае о подобных происшествиях необходимо максимально оперативно сообщить в органы правопорядка, чтобы они успели поймать преступника по горячим следам. Это поможет избежать последующих жертв.