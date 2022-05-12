Москвичей предупредили о непогоде

Вечером 12 мая в столице ожидается сильный дождь, в период с 18:00 до 03:00 пятницы выпадет 20–22 миллиметра осадков.

Также в городе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.