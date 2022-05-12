Зарубежные банки-эквайеры могут приостановить обслуживание некоторых карт "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Зарубежные банки-эквайеры могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания карт платежной системы "Мир" санкционных банков России, а также отклонять операции по этим картам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

"Сегодня карты "Мир" принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки", – уточняется в сообщении.

В апреле власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Аналогичные меры приняли в Великобритании.

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Позже аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.