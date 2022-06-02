Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

02 июня, 22:00

Столичных водителей призвали быть внимательнее из-за непогоды

городпогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнин


Столичных водителей призвали быть внимательнее за рулем из-за дождя. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефоны. Автомобилистам также рекомендовали не парковаться возле шатких конструкций и под деревьями.

Из-за непогоды сильно затруднено движение на шоссе Энтузиастов в сторону области, отметили в Дептрансе.

Там добавили, что по вопросам сломанных светофоров необходимо обращаться по номеру 3210.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В некоторых районах Москвы идет дождь с грозой. Дождь, гроза и град с порывами ветра до 15 метров в секунду возможны до конца суток.

Бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

"Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении.

На особом контроле находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее ГУ МЧС России по столице рекомендовало из-за непогоды водителям быть осторожнее на дороге, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать