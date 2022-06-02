Столичных водителей призвали быть внимательнее из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнин
Столичных водителей призвали быть внимательнее за рулем из-за дождя. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба столичного Дептранса.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефоны. Автомобилистам также рекомендовали не парковаться возле шатких конструкций и под деревьями.
Из-за непогоды сильно затруднено движение на шоссе Энтузиастов в сторону области, отметили в Дептрансе.
Там добавили, что по вопросам сломанных светофоров необходимо обращаться по номеру 3210.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
В некоторых районах Москвы идет дождь с грозой. Дождь, гроза и град с порывами ветра до 15 метров в секунду возможны до конца суток.
Бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.
"Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении.
На особом контроле находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Ранее ГУ МЧС России по столице рекомендовало из-за непогоды водителям быть осторожнее на дороге, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
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