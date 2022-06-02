Москвичей предупредили о дожде с грозой и граде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 2 июня, в столице ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, в некоторых районах пройдет град, сообщает ГУ МЧС России по городу.
В связи с непогодой в МЧС рекомендовали водителям быть осторожнее на дороге, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение о грозе действует до 21:00 четверга, 2 июня, а о ветре – до 00:00 пятницы, 3 июня.
До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дожди сохранятся в столичном регионе и в выходные. По ее словам, наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни и гроза.
Май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века. Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.
В Москве ожидается дождь с грозой
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