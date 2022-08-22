Новая книга Пелевина выйдет в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новая книга Виктора Пелевина выйдет в 2022 году. Ее выпустит издательство "Эксмо". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса "Литрес".
По данным пресс-службы, сюжет и подробности произведения пока остаются неизвестными. Детали уточнят незадолго до даты релиза.
Книга выйдет в честь 60-летнего юбилея писателя, который состоится 22 ноября 2022 года.
"В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и сервис цифровых книг "Литрес" выпустят новую книгу Виктора Пелевина", – говорится в сообщении.
Пелевин обрел популярность благодаря произведениям "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Любовь к трем цукербринам" и другим книгам.
В 2021 году автор выпустил работу Transhumanism Inc. Сообщалось, что по случаю этого события писатель лично встретился с читателями после того, как не появлялся на публике около 20 лет. Однако в издательстве заявили, что официальной встречи с автором не планировалось.
Позже стало известно, что автографы под видом писателя Виктора Пелевина в Москве раздавал актер Юрий Борисов. А вся автограф-сессия стала финалом мистификации, которую задумал и организовал Сергей Минаев.
Автографы под видом писателя Пелевина раздал актер Юрий Борисов
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