Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

Фото: телеграм-канал "Госкопорация "Роскосмос"

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили граждан России с Днем Конституции с борта Международной космической станции (МКС), сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

По словам Кононенко, этот закон лежит в основе российской государственности, его должен уважать каждый россиянин.

Конституция основана на культурных, исторических и правовых традициях РФ, подчеркнул Чуб. Он также напомнил, что в РФ проживают представители разных национальностей и народностей, последователи различных религий, носители множества языков, а конституция – фундамент, который объединяет культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое.

В свою очередь, Борисов заявил, что следование конституционным принципам и нормам является основой успешного развития России.

Телебашни в регионах России включили 12 декабря праздничную подсветку в честь 30-летия со дня принятия Конституции РФ. Останкинская телебашня в Москве окрасилась цветами российского триколора. В Казани, Костроме, Кызыле, Саратове и Улан-Удэ на башнях появилась надпись "30 лет Конституции Российской Федерации".

При этом в Нальчике на телебашне показали фото оптической копии Конституции РФ и бегущую строку "12 декабря. День Конституции". Кроме того, к празднованию 30-летия со дня принятия конституции присоединились башни в Благовещенске, Брянске, Грозном, Майкопе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Твери, Пензе, Самаре, Сочи, Ярославле и других регионах России.

Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции РФ