Богданов объяснил свой выход из президентской гонки наличием зарубежного счета

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Основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов заявил, что прекратил президентскую кампанию из-за наличия у него открытого зарубежного банковского счета. Об этом пишет "Интерфакс".

Он уточнил, что не успел закрыть этот счет "по понятным причинам".

"Чтобы не загружать ЦИК проверкой подписей, я написал заявление, чтобы они уже этим не занимались", – заявил Богданов, отметив, что речь идет о нескольких счетах в банках иностранных государств.

В среду, 31 января, политик сдал в Центризбирком подписи в свою поддержку для регистрации кандидатом на выборах президента. Спустя время заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что Богданов написал заявление о выходе из президентской кампании.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах