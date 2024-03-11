Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоится в Москве 14 марта. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования", – приводят его слова на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве.

Костырко пояснил, что ключ разделят на пять частей, каждая из которых будет записана на внешний носитель. Последний поместят в сейф-пакет и передадут хранителям ключей.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, что корпус наблюдателей за выборами в столице сформирован. Они будут работать посменно, что позволит следить за обстановкой на всех участках круглосуточно.

Допущенные к работе наблюдатели заранее прошли обучение. В рамках подготовки им рассказали о видах возможных нарушений и технических проблемах. Особое внимание на занятиях уделили наблюдению ночью.

Ранее стало известно, что в тестовом голосовании на выборах президента РФ в Москве приняли участие 716 тысяч человек. Оно проходило с 10:00 до 14:00 2 марта. В ходе тестирования москвичи отвечали на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Более 700 тыс человек приняли участие в тестовом голосовании в Москве