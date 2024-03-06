Более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента РФ – ЦИК

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На выборы главы российского государства аккредитацию получили уже свыше тысячи представителей СМИ. Об этом глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила во время марафона "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.

"У нас уже аккредитованы более тысячи представителей СМИ, которые будут информировать граждан, работать на любом участке, который они выберут", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что система онлайн-голосования столицы готова к большим нагрузкам на выборах главы государства. Как уточнил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырко, в 2024-м механизм дистанционного голосования ждет настоящий вызов.

6 марта стало известно, что на участие в ДЭГ на выборах заявки подали уже свыше 3 750 000 человек. По словам зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева, еще более 2 650 000 граждан выбрали вариант волеизъявления на других участках по месту нахождения.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Прием заявок на электронное голосование на выборах стартовал на "Госуслугах"