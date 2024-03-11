В ДНР стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Участковые избирательные комиссии ДНР приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избиркома республики.

Уточняется, что с 10 по 14 марта проголосовать в регионе можно на придомовых территориях, а с 15 по 17 марта – на стационарных участках. Всего в ДНР работают 626 участковых избиркомов.

В пресс-службе избирательной комиссии отметили, что досрочное голосование на территориях, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, началось 25 февраля.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в дни проведения выборов президента России республику Крым посетят наблюдатели из разных стран.

До этого досрочное голосование на выборах президента РФ также стартовало в Венесуэле. По словам российского посла Сергея Мелика-Багдасарова, голосование начали проводить на фоне значительного роста туристов из РФ.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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