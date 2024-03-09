Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Венесуэле

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В Венесуэле стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ, рассказал российский посол Сергей Мелик-Багдасаров.

"Участки для досрочного голосования на выборах президента РФ открылись в Венесуэле 9 марта в 08:00 по местному времени (15:00 по московскому времени) на острове Маргарита и в городе Барселона", – предает ТАСС его слова.

Дипломат обращает внимание, что досрочное голосование на острове проводится на фоне значительного роста туристов из РФ. В свою очередь, в Барселоне принять участие в голосовании могут российские специалисты, которые находятся в Венесуэле по рабочим вопросам, уточнил Мелик-Багдасаров.

При этом в Каракасе выборы запланированы на 17 марта. Кроме того, россияне могут проголосовать дома, если у них нет возможности посетить участок. В таком случае члены избирательной комиссии готовы прийти к ним.

Ранее член ЦИК РФ Павел Андреев рассказал, что досрочное голосование на выборах президента России пройдет в 45 странах на 67 избирательных участках. Проголосовать досрочно можно с 1 марта.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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