Более 4,1 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Число заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России достигло 4,105 миллиона человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова члена Центризбиркома РФ (ЦИК) Антона Лопатина.

Член ЦИК отметил, что жители России уже подали свыше 7,234 миллиона просьб, из которых 3,129 миллиона составляют заявления с просьбой проголосовать по месту нахождения.



В свою очередь, зампред Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что в результате общее количество избирателей, подавших такие просьбы, превысило цифры на предыдущих выборах 2018 года.

Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов заявил, что общее число заявлений на участие в дистанционном голосовании уже превысило все рекорды любых подобных систем не только в РФ, но и в мире.

До этого Булаев рассказывал, что, по данным на 6 марта, заявки на участие в выборах при помощи ДЭГ подали уже 3,75 миллиона человек, а по месту нахождения – еще 2,65 миллиона избирателей.

Как рассказывала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, участковые избирательные комиссии Москвы уже готовы к проведению президентских выборов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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