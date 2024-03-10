10 марта, 14:57Политика
Путин будет голосовать на выборах президента – СМИ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на следующей неделе проголосует на выборах президента РФ. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В передаче отметили, что пока неизвестно, как именно он поучаствует в голосовании – дистанционно или на избирательном участке. Помимо этого, у главы РФ запланирована встреча с победителями конкурса "Лидеры России", совещание с российским правительством и традиционное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Ранее сообщалось, что более трех миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале Госуслуг, чтобы проголосовать на президентских выборах не по адресу прописки.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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