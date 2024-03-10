Более 3 млн россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на Госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более трех миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале Госуслуг, чтобы проголосовать на президентских выборах не по адресу прописки. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Как напомнили в ведомстве, для этого необходимо подать заявление. При этом уточняется, что чаще всего пользователи сервиса "Мобильный избиратель" выбирали участки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском и Красноярском краях, Ленинградской и Самарской областях, Татарстане, а также Иркутской и Свердловской областях. Заявки принимаются до 23:59 11 марта.

Также россияне могут проголосовать онлайн с помощью платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а жители Москвы – на региональном портале, им подавать заявление не нужно.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.