В дни президентских выборов Крым посетят наблюдатели из многих стран мира

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В дни проведения выборов президента России республику Крым посетят наблюдатели из разных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

"В Крым приедут на выборы президента Российской Федерации наблюдатели и эксперты из многих стран мира", – сказал Мурадов.

Ранее российский посол Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что в Венесуэле стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ. По его словам, досрочное голосование на острове проводится на фоне значительного роста туристов из РФ.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.