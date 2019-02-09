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09:28

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

технологии

09:28

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Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

В Сети появился список популярных смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг составили эксперты компании Statista. Данные опубликованы на странице организации в Twitter.

Самым вредным оказался смартфон Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения в 1,75 ватта на килограмм. Второе место антирейтинга занял OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм). А третье место заняла модель Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм). В пятерку также вошли смартфоны OnePlus 6T и HTC U12 Life.


Ранее эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. В топ-5, по версии журнала Fortune, попали такие модели, как iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9.

В конце 2018 года похожий рейтинг составили Роскачество и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT). Каждый смартфон испытали по 229 параметрам безопасности и качества. Проверили эргономику, возможности телефона, звонки и смс, камеру, навигацию, музыку, интернет и другие функции.

Смартфоны испытали на прочность, многократно роняя их на пол, проверили устойчивость их дисплеев при помощи роботов, которые активно царапали экраны. Также испытатели проверили девайсы на влагостойкость с помощью специального дождя.

технологии

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