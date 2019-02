Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

В Сети появился список популярных смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг составили эксперты компании Statista. Данные опубликованы на странице организации в Twitter.

Самым вредным оказался смартфон Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения в 1,75 ватта на килограмм. Второе место антирейтинга занял OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм). А третье место заняла модель Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм). В пятерку также вошли смартфоны OnePlus 6T и HTC U12 Life.

Update: #Pixel3 joins the list of the phones emitting the most #radiation https://t.co/r2NIRpUXdA pic.twitter.com/LzcV0SnfVo