Компания Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

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Компания Apple анонсировала версию iOS 13 с режимом Dark Mode, при котором интерфейс и приложения получат темный фон.

Новинку представили во время ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), передает News.ru.

Отмечается, что функция полезна при работе в условиях низкой освещенности, а также позволяет сэкономить заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями.

Ранее стало известно, что Apple планирует закрыть программу iTunes, которую собираются заменить на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов.