Основатель Huawei выступил против запрета на продажу гаджетов Apple в Китае

В Huawei настроены против введения ответных мер в отношении Apple после решения США внести китайскую компанию в черный список. Об этом заявил основатель и исполнительный директор Huawei Жень Чжэнфэй.
По его словам, компания Apple является его учителем, а также лидером на рынке.
"Зачем мне – как ученику – выступать против моего учителя? Никогда", – сказал Жень Чжэнфэй, передает "Мир 24".
Также он добавил, что Huawei планирует увеличить поставки на рынок собственных чипов, либо найдет другой путь, чтобы сохранить преимущество в производстве гаджетов и оборудования для 5G-сетей.
В середине мая американское министерство торговли внесло Huawei в черный список, ограничивающий возможности компании в покупке компонентов и технологий производителей США. Также Huawei внесли в список предприятий, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без необходимой лицензии.
Ранее сообщалось, что Google отказалась от сотрудничества с Huawei после решения властей США внести китайскую компанию в черный список. Американская корпорация перестанет обеспечивать обновление операционной системы Android, а новые гаджеты Huawei не получат доступ к таким сервисам Google, как Google Play Store, Gmail, карты.
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