Apple уличили в удалении приложений с "родительским контролем"

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В корпорации Apple хотят добиться монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов. Об этом сообщает издание New York Times.

По данным газеты, за последний год компания под руководством Тима Кука удалила или ограничила функционал как минимум 11 таких программ.

Аналитики убеждены, что корпорация оказывает давление на разработчиков, чьи программы позволяют родителям ограничивать время и контент, доступ к которому получают их дети.

В общей сложности Apple лишила основного функционала или вовсе удалила из App Store 11 из 17 программ, предоставляющих возможность "родительского контроля".

В начале апреля в СМИ появилась информация, что Apple собирается закрыть iTunes. Разработчики заявили о неудобствах работы с сервисом.