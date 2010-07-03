"Дедушку" Apple iPhone показали на видео

Инсайдер Sonny Dickson опубликовал ролик с работающим прототипом Apple W.A.L.T. (Wizzy Active Lifestyle Telephone). Устройство было анонсировано в 1993 году на выставке Macworld в Бостоне. Видеозапись опубликована на YouTube в аккаунте инсайдера.
В 1993 году гаджет представлял собой симбиоз планшета и телефона с большим сенсорным экраном и стилусом. Он был сделан из компонентов компьютера PowerBook 100 и работал на специальной версии Mac OS 6, настроенной персонально для этого устройства.
В W.A.L.T. были встроены функции факса, доступ к банковским услугам, способность идентифицировать абонента, настраивать мелодию звонка. Гаджет был разработан в сотрудничестве с BellSouth.
Несколько дней назад в Лос-Анджелесе на одном из зданий появилась наружная реклама новых беспроводных наушников Powerbeats Pro от Apple. Главным достоинством наушников стало длительное время работы без подзарядки: каждый наушник может работать до 9 часов.
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