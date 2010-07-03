Apple перенесла производство компьютеров Mac Pro в Китай

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Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro. Это единственные крупные устройства, которые компания до недавнего времени производила в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Заказы на производство Mac Pro в Китае получила Quanta Computer Inc. Она занимается сборкой компьютеров на предприятии вблизи Шанхая. Ожидается, что его близкое расположение к другим азиатским поставщикам Apple позволит компании экономить средства на транспортных расходах.

Эксперты отметили, что сам факт принятия решения о переносе производства важен, несмотря на то что эти компьютеры не входят в список самых продаваемых устройств Apple. Цена Mac Pro достигает 6 тысяч долларов.

Основную часть продукции Apple производит в Китае.

Ранее стало известно, что главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинет компанию в течение года. Он теперь будет работать над собственной дизайнерском фирмой LoveFrom, одним из главных клиентов которой будет компания Apple.

