Apple перенесла производство компьютеров Mac Pro в Китай

Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro. Это единственные крупные устройства, которые компания до недавнего времени производила в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Заказы на производство Mac Pro в Китае получила Quanta Computer Inc. Она занимается сборкой компьютеров на предприятии вблизи Шанхая. Ожидается, что его близкое расположение к другим азиатским поставщикам Apple позволит компании экономить средства на транспортных расходах.
Эксперты отметили, что сам факт принятия решения о переносе производства важен, несмотря на то что эти компьютеры не входят в список самых продаваемых устройств Apple. Цена Mac Pro достигает 6 тысяч долларов.
Основную часть продукции Apple производит в Китае.
Ранее стало известно, что главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинет компанию в течение года. Он теперь будет работать над собственной дизайнерском фирмой LoveFrom, одним из главных клиентов которой будет компания Apple.
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