Главный дизайнер Apple покинет компанию в этом году

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Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинет американскую компанию в течение года. Об этом сообщается на официальном сайте Apple.

Отмечается, что Джонатан Айв теперь будет работать над собственной дизайнерском фирмой LoveFrom, одним из главных клиентов которой будет компания Apple.

"Несмотря на то, что он займется собственными проектами, Айв в своей новой компании продолжит тесно сотрудничать с Apple по ряду разработок", – отмечается в сообщении.

В своем заявлении Айв отметил, что за почти 30 лет, что он работал в компании, он гордиться проделанной работой совместно со своими коллегам. Он добавил, что за это время они создали "команду разработчиков, процесс и культуру в Apple".

Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что Айв отвечал за разработку огромного количества продуктов компании, в их число входят iPhone и компьютеры iMac, первая модель которого была произведена 1998 году. Одним из последних достижений Айва в штате сотрудников Apple Кук назвал разработку дизайна новой штаб-квартиры компании Apple Park.

Джони Айв стал сотрудником Apple в 1992 году. Он известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

