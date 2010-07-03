Apple планирует выпустить бюджетный iPhone

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Компания Apple может выпустить бюджетную версию смартфонов iPhone линейки SE к весне 2020 года, сообщает деловой портал Nikkei.

Название и цена нового гаджета пока не определены. Технические характеристики пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Apple представит новые продукты 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния). По данным СМИ, компания презентует три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Также корпорация представит новые модели аксессуаров, в том числе наушники AirPods и "умную" колонку HomePod.

Характеристики новых устройств Apple уже известны. В частности, компания улучшит водонепроницаемость устройств и усовершенствует работу Face ID.

Также в Сети распространилась информация о том, что Apple разрабатывает систему поиска вещей через смартфон. С помощью специальных меток Apple Tag хозяева устройств пользователь сможет легко найти утерянное. При этом на экран смартфона придет уведомление в случае отдаления от предмета с меткой. Метка будет связываться с телефоном через bluetooth, используя пятую версию протокола.

