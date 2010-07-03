Что известно об iPhone 11 перед презентацией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания Apple 10 сентября презентует новые модели iPhone. Трансляция мероприятия, которое пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии, будет вестись на официальном сайте компании.

Презентация стартует в 10:00 по местному времени (20:00 мск). Эксперты уверены, что в первую очередь она будет посвящена обновленной линейке смартфонов, поскольку это уже традиция – показывать публике новые модели iPhone именно в середине сентября.

СМИ сообщают, что Apple представит три модели смартфонов. Обновленная линейка, предположительно, получит название iPhone 11, однако наименования моделей в ней будут иметь свои различия.

К примеру, флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма будет называться iPhone 11 Pro Max, его "младший брат" с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма получит название iPhone 11 Pro. Третьим гаджетом в линейке станет бюджетный смартфон iPhone 11. Он будет оснащен более дешевым LCD-экраном, диагональ которого, по слухам, составит 6,1 дюйма.

Отмечается, что новые iPhone будут отличаться от предыдущих версий наличием дополнительной камеры на задней панели. Модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры.

Ранее стало известно, что iPhone 11 поступит в продажу 20 сентября. Презентация запланирована на 10 сентября, а для предзаказа новый iPhone 11 будет доступен уже с 13 сентября. Таким образом, официальный релиз модели состоится через десять дней после анонса.

Сентябрьский релиз касается США и стран первой волны. Как отмечает AppleInsider, он приурочен к торжественному открытию обновленного флагманского магазина Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке. Попадет ли в первую волну Россия, пока неизвестно. В прошлом году этого не случилось: iPhone XS и XS Max появились в РФ позже, чем в США.