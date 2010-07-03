Tele2 достиг скорости 2,1 Гбит/c в пилотной зоне 5G в Москве

18:47
18:47
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Фото: depositphotos/tatsianama
Оператор Tele2 достиг скорости 2,1 Гбит/c в первой в стране пилотной зоне 5G. Компания протестировала технологию на линейке устройств и разработала пользовательские сценарии, которые сделают скорости 5G доступными клиентам.
Пиковые скорости и минимальная задержка получены при тесте устройства на базе Qualcomm Snapdragon и оборудовании WNC.
При подключении к сети в диапазоне 28 ГГц гаджет продемонстрировал минимальное время задержки 9 мс.
Один из сценарев обеспечивает ультраскоростной мобильный широкополосный доступ владельцам обычных смартфонов. Пользовательские устройства подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.
Ранее сообщалось, что компании Tele2 и Ericsson запустили на Тверской улице в столице первую в России пилотную зону 5G. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка охватывает территорию от Кремля до Садового кольца.
Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение для самых разнообразных задач. Сети 5G активно задействуют в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии способствует повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов.
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