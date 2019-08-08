На Тверской запустили 5G

Фото: пресс-служба Tele2

Компании Tele2 и Ericsson запустили на Тверской улице первую в России пилотную зону 5G. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка охватывает территорию от Кремля до Садового кольца.

"Несмотря на жесткую конкуренцию в освоении новой технологии, мы с Ericsson первыми на российском рынке запускаем зону 5G на своей инфраструктуре. Сеть Tele2 с самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи пятого поколения", – заявил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение для самых разнообразных задач.

Сети 5G активно задействуют в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии способствует повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов.

"Запуск сети 5G – это еще один шаг на пути к цифровизации российской экономики, который Tele2 делает первая в отрасли", – заявил гендиректор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Согласно программе "Цифровая экономика РФ", уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах-миллиониках, а уже к 2024 году – в 15 городах с населением более миллиона человек.

"Будучи мировым лидером в сфере 5G с 16 коммерческими 5G-сетями на четырех континентах – больше, чем у любого из конкурентов, компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики", – отметил президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Tele2 и Ericsson договорились о намерении развивать технологии 5G в России во время Всемирного мобильного конгресса 2019 года в Барселоне. Планируется установить 50 тысяч базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.