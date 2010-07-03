Самые красивые мегаполисы мира покажут на выставке в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Работы художников, архитекторов и графиков представят на выставке "Города в движении" в павильоне "Медиацентр" столичного парка "Зарядье".

Она пройдет с 22 октября по 15 декабря и приглашает совершить виртуальную прогулку по самым красивым мегаполисам мира: Риму, Нью-Йорку, Берлину и Москве.

Свои картины, в частности, представит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает портал мэра и правительства Москвы.

В проекте также приняли участие акварелисты Альваро Кастаньет (Уругвай), Томас Шаллер (США) и архитектор и график Сергей Чобан.

В выставочном зале можно будет увидеть работы, задействованные в анимации и произведения, созданные авторами в путешествиях по разным странам.

Ранее сообщалось, что в "Зарядье" установят семиметровый веловетрогенератор, который призван напоминать о проблемах климата.

Арт-объект должен показать, что каждый человек может повлиять на выбросы углерода, если пересядет с личного автомобиля на городской транспорт.