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Москва 24

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Общество

13:34

Напоминающую о проблемах климата инсталляцию установят в "Зарядье"

наука досуг фестивали общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В "Зарядье" в рамках фестиваля NAUKA 0+ установят семиметровый веловетрогенератор. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Арт-объект должен показать, что каждый человек в состоянии повлиять на выбросы оксида углерода, если пересядет с личного автомобиля на городской транспорт. Каждый желающий сможет покрутить педали генератора.

Принять участие в акции CO2 Killers можно будет 12 и 13 октября с 11 до 19 часов.

Ранее сообщалось, что в Москве открывается крупнейший в мире фестиваль науки. Организаторы ждут около миллиона участников – от дошкольников до известных ученых.

Церемония открытия с яркой мультимедийной программой пройдет 11 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ. Слова приветствия скажут министр просвещения Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, представители правительства Москвы и Минобрнауки России. А среди почетных гостей будут лауреаты Нобелевской премии и специалисты с мировым именем.

Уже сегодня в городе откроются около 100 площадок. До 13 октября на них проведут более двух тысяч мероприятий. Это лекции, научные шоу, дискуссии с учеными, телемосты, выставки и многое другое. Вход везде бесплатный.

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