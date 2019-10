Выставка костюмов открылась на станции метро "Воробьевы горы"

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

На станции метро "Воробьевы горы" открылась выставка костюмов российских дизайнеров.

"В преддверии открытия Moscow Fashion Week открылась экспозиция, где можно увидеть костюмы из коллекций самых известных дизайнеров России. Тематическая выставка посвящена юбилею Московской недели моды, которая в этом году вышла за пределы привычного формата и спустилась в метро", – рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

На платформе размещены 10 стеклянных колб с костюмами от Валентина Юдашкина, Славы Зайцева, Виктории Андреяновой, Ирины Крутиковой и др.

"Выставка подарит более 70 тысячам наших пассажиров уникальную возможность - приобщиться к искусству высокой моды, не покидая пределы метро", – отметили в подземке.

Экспозиция будет работать до 16 октября.

Открытие Moscow Fashion Week пройдет на закрытой станции "Деловой центр". Там состоится показ концепт-стора "Секция". Свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров презентуют известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, AMI, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, Our legacy, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei.

Ранее также сообщалось, что в центре профориентации московского метро на станции "Выставочная" открылась фотовыставка "Люди и производство новейших поездов". Снимки посвящены людям, которые делают подвижные составы и поезда "Москва". Их для подземки производит "Трансмашхолдинг", где работают более 40 тысяч сотрудников. Лучшие инженеры попали на фото.