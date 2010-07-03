В Москве открыли музей-квартиру книгоиздателя Ивана Сытина

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музей-квартира Ивана Сытина открылся в культурном центре "Интеграция" имени Островского.
Он находится на втором этаже дома 12/2 по Тверской улице. Там книгоиздатель прожил с семьей с 1928 по 1934 годы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В музее будут проводится встречи, литературные вечера, презентации книжных новинок, концерты, выставки и интерактивные занятия с детьми.
Создать музей задумали дети Сытина еще в 1960–1970-х годах. В 1986 году квартиру передали Всесоюзному добровольному обществу любителей книги РСФСР. Вскоре там сделали музей.
В 2016 году его собрание – около двух тысяч экземпляров печатных изданий, более 50 предметов интерьера, часть семейного архива – передали в культурный центр "Интеграция".
В середине сентября этого года открылся обновленный музей. Время работы – со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Иван Сытин (1851–1934) — предприниматель, книгоиздатель, миллионер и просветитель, создавший огромную издательскую империю, и сыгравший большую роль в русской культуре и просвещении.
Ранее в первом павильоне Музея Москвы открылась постоянная бесплатная экспозиция "Музей Москвы. Точка отсчета". Экспозиция посвящена истории самого музея, а также истории города – от появления газопровода и электричества до открытия новейших станций метро.
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