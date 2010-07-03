Бесплатная постоянная экспозиция заработала в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первом павильоне Музея Москвы открылась постоянная бесплатная экспозиция "Музей Москвы. Точка отсчета".

Выставка состоит из двух частей, одна из которых будет обновляться каждый месяц, передает портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция посвящена истории самого музея, а также истории Москвы – от появления газопровода и электричества до открытия новейших станций метро.

Как рассказал один из кураторов выставки Денис Ромодин, в музее сделали всесезонную площадку, "чтобы люди заходили, пили кофе, могли встретиться и что-то обсудить".

На обновленной территории разместилась небольшая кофейня, а холл переоборудовали под современную зону отдыха – вдоль одной из стен установили длинную скамью и столики.

Ранее сообщалось, что автографы поэта Владимира Маяковского, писателя Андрея Белого и других выдающихся деятелей представят в Государственной исторической библиотеке.