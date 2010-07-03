В столице подвели итоги выставки "Город: детали"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 11 000 человек посетили международную выставку дизайн-решений для современных мегаполисов "Город: детали", которая прошла на ВДНХ с 3 по 5 октября, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.
Масштабная экспозиция площадью 15 тысяч квадратных метров разместилась в 75-м павильоне. Она демонстрировала перспективные мировые концепции малых архитектурных форм, скверов, спортивных площадок и функциональных городских арт-объектов. Было представлено более 250 проектов от ведущих российских и зарубежных компаний.
"Экспозиция создавалась вместе со специалистами из 11 стран – урбанистами, дизайнерами, архитекторами, которые презентовали здесь свои проекты. Это не та выставка, где ничего нельзя трогать, только смотреть. Наоборот, тестировать можно было все, а как по-другому оценить проект? Пространство изначально организовали так, чтобы каждый образец хотелось испытать", – сказала заммэра Наталья Сергунина.
Все желающие могли познакомиться с современными решениями для общественных пространств и проголосовать за понравившиеся. В результате свои голоса за различные проекты отдали около 55 000 раз.
В среднем один посетитель выделил пять дизайн-решений. Предпочтения гостей учтут при реализации программы "Мой район".
В деловой программе выставки приняли участие 30 спикеров-экспертов из России, Франции, Германии, Великобритании, Литвы и Израиля. Архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты обсудили мировые тенденции в развитии городской среды.
Посетителей ждали экспресс-экскурсии, концерты, кинопоказы, мастер-классы и игры, а еще открытые спортивные тренировки по баскетболу, футболу, паркуру, воркауту и фитнесу.
"На выставке работали разные тематические секции: познавательные, игровые, спортивные, детские. За 3 дня для гостей провели больше 150 часов интерактивных программ", – сообщила виц-мэр.
Выставка организована в рамках программы "Мой район", которая предлагает системное развитие всех 146 районов и поселений столицы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что выставку "Город: детали" планируется проводить несколько раз в год. Он отметил, что выставка полезна с практической точки зрения, поскольку на ней представлены элементы оформления городских территорий.
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