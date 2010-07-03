Объявлены победители конкурса "Город: детали"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подведены итоги конкурса "Город: детали", который прошел в рамках одноименной выставки в 75-м павильоне ВДНХ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Лучшими признали 10 работ в трех номинациях, также учредили специальный приз. Проекты-победители рекомендованы к реализации на улицах столицы.

Всего было просмотрено 140 проектов. В конкурсе участвовали жители 22 городов – 20 российских и двух зарубежных. Заявки на участие можно было подать с 1 по 25 сентября.

Конкурс проходил в следующих номинациях: "Уличная мебель", "Детская площадка" и "Арт-объект".

"Самой популярной стала "Уличная мебель": в этой категории на звание лучшей претендовало 68 работ. В номинации "Арт-объект" – 45 работ, а в "Детской площадке" – 27 работ. Участники прислали проекты умных скамеек, фонарей, велопарковок, уличных модулей для раздачи Wi-Fi. Зачастую предметы были объединены в ансамбли малых архитектурных форм", – говорится в сообщении.

В экспертное жюри вошли полтора десятка российских и иностранных специалистов, в том числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати и доцент кафедры "Ландшафтная архитектура" МАРХИ Екатерина Ожегова.

В номинации "Детская площадка" первое место заняла Екатерина Никитина из Санкт-Петербурга. Она представила многофункциональную зону для игр.

Второе место досталось Илье Трушевскому из Егорьевска Московской области. Он придумал площадку по образу волшебного дуба из сказки Александра Пушкина.

Победителем в номинации "Арт-объект" стала Анна Бычкова из Москвы.

В номинации "Уличная мебель" первое место занял проект Эльдара Хасанова из Алма-Аты. Он придумал антивандальный, эргономичный и экономичный "Урбан-трон".

Ранее сообщалось, что в трех районах столицы, жители которых будут активнее всего голосовать за лучший проект на выставке "Город: детали", установят экобеседку и дизайнерские скамейки. Отмечается, что она состоит из термодревесины и оцинкованной стали. Высота конструкции составляет 2,7 метра, а длина – 3,5 метра. За второе и третье места предусмотрены призы в виде дизайнерской скамейки, стилизованной под морскую волну.

А студенты, молодые архитекторы и дизайнеры с навыками 3D-моделирования и 2D-графики разработают свое видение Москвы 2050 года.

Проект "Москва 2050" – это шанс предложить новые идеи по развитию города. В этом году мероприятие посвящено теме "Городское пространство + технологические инновации".