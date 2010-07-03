Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Историческом музее откроется выставка тактильных экспонатов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители экспозиции смогут потрогать копии уникальных археологических находок и знаковых памятников эпохи Древней Руси и Московского царства. Некоторые экспонаты представят в увеличенном виде. Это сделано для того, чтобы гости могли подробно изучить реплику. Копии сделаны в основном из искусственного мрамора, камня и бронзы.

"На создание этого проекта нас вдохновил мировой опыт. На таких выставках посетители знакомятся с великими произведениями искусства по слепкам – их можно трогать руками, не боясь получить замечания от музейного смотрителя. Тактильные коллекции делают музей доступным для незрячих и слабовидящих посетителей. Кроме того, такие экспонаты очень любят дети", – рассказали в пресс-службе музея.

В пресс-службе добавили, что посетители с ограниченными возможностями смогут бесплатно посетить выставку, предъявив соответствующий документ. Также все гости при посещении экспозиции получат мультимедийные гиды, которые расскажут подробно о каждом экспонате.

Всего на выставке представят 18 исторических экспонатов. Стоимость взрослого билета без льгот составит 400 рублей. Экспозиция откроется 2 октября и продлится до 4 ноября.

