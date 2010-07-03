Экобеседку и скамейки установят в трех районах столицы после выставки "Город: детали"

13:41
13:41
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Фото: Фото представлено организаторами выставки
В трех районах столицы, жители которых будут активнее всего голосовать за лучший проект на выставке "Город: детали", установят экобеседку и дизайнерские скамейки, сообщают организаторы выставки.
Отмечается, что голосование будет проходить в павильоне №75 на ВДНХ с 3 по 5 октября.
"Все, что нужно, – посетить выставку и проголосовать на ней за понравившиеся проекты. Управам московских районов, чьи жители будут голосовать активнее всего, передадут в дар три эксклюзивных выставочных образца. Но передадут с важным условием – установить их на территории объекта социального назначения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что экобеседка состоит из термодревесины и оцинкованной стали. Высота конструкции составляет 2,7 метра, а длина – 3,5 метра.
За второе и третье места предусмотрены призы в виде дизайнерской скамейки, стилизованной под морскую волну.
"Длина одной скамейки (за второе место) – 3,5 метра, высота – 2 метра, размер другой (за третье место) – 3,3 метра на 1,3 метра", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 135 проектов по улучшению современной городской среды прислали на конкурс, объявленный в рамках выставки-презентации "Город: детали". Свои идеи представили жители 14 российских и двух зарубежных городов.
Авторами проектов стали не только дизайнеры и архитекторы, но и студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро.
На выставке представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.
Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты поговорят о мировых тенденциях в развитии городской среды. Гостей также ждут концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс.
Победителей назовут 4 октября на специальной церемонии. Проект обладателя Гран-при будет рекомендован к реализации в одном из районов Москвы. Вход на выставку свободный, по предварительной регистрации на официальном сайте.
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