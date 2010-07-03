Более 130 проектов поступило на конкурс выставки "Город: детали"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проект Ивана Лыкова

135 проектов по улучшению современной городской среды прислали на конкурс, объявленный в рамках выставки-презентации "Город: детали". Свои идеи представили жители 14 российских и двух зарубежных городов.

Представитель оргкомитета конкурса Оксана Кашенко отметила, что авторами проектов стали не только дизайнеры и архитекторы, но и студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро. Самому молодому участнику – 17 лет.

Прием заявок проводился с 1 по 25 сентября в номинациях: "Уличная мебель", "Детская площадка" и "Арт-объект". Наибольшей популярностью пользовалась категория "Уличная мебель" – поступило 65 заявок. Участники предложили проекты "умных" скамеек, фонарей, велопарковок и уличных модулей для раздачи Wi-Fi.

В экспертное жюри вошли полтора десятка российских и иностранных специалистов, в том числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати и доцент кафедры "Ландшафтная архитектура" МАРХИ Екатерина Ожегова.

Выставка пройдет с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ в рамках городской программы "Мой район". На ней представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.

Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты поговорят о мировых тенденциях в развитии городской среды. Гостей также ждут концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс.

Победителей назовут 4 октября на специальной церемонии. Проект обладателя Гран-при будет рекомендован к реализации в одном из районов Москвы. Вход на выставку свободный, по предварительной регистрации на официальном сайте.