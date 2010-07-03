Дизайнеры и архитекторы предложат идеи по благоустройству Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дизайнеры, архитекторы и студенты профильных вузов предложат идеи по благоустройству столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Проекты по благоустройству будут представлены в рамках конкурса "Малые архитектурные формы "Город: детали". В конкурсе будет несколько номинаций – "Уличная мебель", "Детская площадка", "Арт-объект". В каждой номинации предусмотрены денежные призы от 100 до 400 тысяч рублей. Проект, который получит Гран-при, будет реализован в одном из районов столицы.

Оценивать работы конкурсантов будут иностранные и российские архитекторы, промышленные и ландшафтные дизайнеры. Отправить свою работу на оценку жюри можно до 25 сентября. Все проекты, которые победили в конкурсе и были отмечены составом жюри, представят на ВДНХ в павильоне № 75 в рамках выставки "Город: детали".

Она расположится на 15 тысячах квадратных метров: там, в частности, покажут урны, анализирующие собственную заполненность, скамейки, способные заряжать телефоны, и остановки, подсказывающие оптимальный маршрут. При этом пространство павильона будет обыграно в виде нескольких городских районов с фуд-маркетом, киносеансами и музыкой.

Вместе с тем в рамках мероприятия "Мой двор – мой спортзал" можно будет протестировать уличные тренажеры под руководством профессиональных инструкторов. Также будет обустроена зона, посвященная интеграции искусства в городское пространство. На ней свои работы представят художники и скульпторы из России и Европы. Все мероприятия организованы в рамках программы "Мой район".

