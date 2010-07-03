Выставку "Город: детали" планируют проводить регулярно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставку "Город: детали", прошедшую на ВДНХ, планируется проводить несколько раз в год, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что выставка полезна с практической точки зрения, поскольку на ней представлены элементы оформления городских территорий. "И конечно же, наши проектировщики, дизайнеры, архитекторы могут воспользоваться этими решениями для будущего внедрения в повседневную жизнь", – сказал Бирюков.

Он добавил, что индустрия и индустрия создания городской среды активно прогрессируют, а задачи, которые решает Москва, стоят и перед другими регионами. Заммэра отметил важность того, что на выставке представлены элементы, произведенные, в основном, на российских предприятиях.

Выставка "Город: детали" прошла в рамках программы "Мой район". На ней было представлено свыше 250 решений для современного мегаполиса – уличная мебель, системы освещения детские и спортивные развивающие площадки, автобусные остановки и другое. Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты обсудили мировые тенденции в развитии городской среды.

На ВДНХ завершается выставка "Город: детали"



Ранее подвели итоги конкурса "Город: детали", который прошел в рамках одноименной выставки. Лучшими признали 10 работ в трех номинациях, также учредили специальный приз. Проекты-победители рекомендованы к реализации на улицах столицы.

Всего было просмотрено 140 проектов. В конкурсе участвовали жители 22 городов – 20 российских и двух зарубежных. Заявки на участие можно было подать с 1 по 25 сентября.